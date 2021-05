Correa, contro il Sassuolo il Tucu è un assist man imbattibile

Dopo qualche fastidio muscolare di troppo, Joaquin Correa è pronto a tornare titolare per provare a regalare alla Lazio l’ultima gioia stagionale da tre punti. Con il momento dei bilanci distante appena poche ore, la sfida di questa sera contro il Sassuolo può essere per il Tucu l’occasione giusta per provare a riscattare, almeno parzialmente, una stagione altalenante decorata comunque da 11 reti in 35 presenze tra campionato e Champions League. In estate i biancocelesti saranno chiamati ad una vera e propria rivoluzione e tra i big sacrificabili per un ricavare importante tesoretto di mercato il nome di Correa è in cima alla lista con l’argentino che però al momento allontana i rumors preferendo concentrarsi solamente all’obiettivo Copa America in partenza il prossimo 13 giugno. Per convincere del tutto il ct della Selecion Lionel Scaloni, il Tucu dovrà sfruttare al meglio ogni minima occasione per mettersi in mostra a partire dal match di questa sera contro il Sassuolo. Lo score del numero 11 laziale contro gli emiliani oscilla tra note dolenti e statistiche da incoraggianti non sottovalutare. Sotto il punto di vista realizzativo, Correa non è riuscito mai a trovare la gioia personale contro i neroverdi (così come contro Inter, Torino, Roma e Spezia in Serie A), ma nei cinque incroci precedenti in cui è sceso in campo la Lazio ha raccolto due vittorie e tre pareggi. A quest’ultimo dato indubbiamente positivo, se ne aggiunge un altro capace di far sorridere non solo i tifosi, ma anche il suo compagno di reparto Vedat Muriqi, anche lui in cerca di riscatto: gli emiliani, infatti, rappresentano, insieme a Roma, Parma e Udinese, l’avversario ideale in Serie A di Joaquin per vestire i panni di assist man. Due i passaggi decisivi messi a segno nei cinque scontri con i neroverdi, una cifra sicuramente non altissima ma che segna un primato personale per il Tucu che questa sera al Mapei Stadium proverà ad incrementarla ulteriormente magari facendo finalmente salpare la nave del Pirata, ancora ferma al porto.

