Il Tempo | Fuori Immobile e altri 4 big. Borré nel mirino

Nell’ultima gara Inzaghi li risparmia tutti, tra infortuni e squalifiche. Inutile rischiare i nazionali Acerbi e Immobile. Assenti anche i due top del centrocampo Luis Alberto (squalificato) e Milinkovic (a riposo dopo la tripla frattura nasale). Per Lulic, dopo dieci anni di onorata carriera potrebbe essere l’ultima con la maglia biancoceleste. Con il probabile forfait di Immobile in avanti toccherà a Muriqi e Correa. Il Tucu potebbe diventare il pezzo pregiato del mercato in uscita. L’unico sacrificabile secondo le voci provenienti da Formello. E a proposito di voci, dall’altra parte dell’Oceano insistono in merito all’interesse della Lazio per un attaccante sudamericano. A quanto pare la Lazio vorrebbe chiudere per Rafa Borré, 25enne attaccante colombiano del River Plate, con il contratto in scadenza il 30 giugno. Il suo rinnovo è in stand-by proprio per aspettare l’affondo decisivo dei biancocelesti. Il centravanti piace anche a Palmeiras, San Paolo, Celta Vigo, Feyenoord, Brighton. La speranza di Borré è quella di giocare in Serie A e che arrivi un’offerta dalla Lazio. Lo riporta Il Tempo.

