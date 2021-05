Il Tempo | I dubbi di Simone. Il bilancio è ok, futuro? Chissà

Titoli di coda sul campionato e sule esperienze di numerosi biancocelesti. Si congeda Lulic, l’aquilifer dell’Impero laziale e saluta Marco Parolo, mentre è ancora in dubbio il destino di Simone Inzaghi. Le parti negli ultimi mesi hanno giocato a carte scoperte: i dirigenti hanno valutato altri profili, il tecnico ha parlato con altri club, me nessuno ha ancora stretto accordi. La priorità di Simone resta la Lazio, il club biancoceleste continua a manifestare attestati di stima verso il proprio allenatore. Allora qual è il problema? In apparenza nessuno. L’unica distonia è sul fronte mercato, dove il tecnico, secondo i dirigenti, non avrebbe utilizzato a dovere i nuovi acquisti. I motivi per andare avanti sarebbero oggettivamente maggiori rispetto a quelli che potrebbero portare alla separazione. Lotito è legato a Inzaghi tanto quanto l’allenatore è connesso al proprio presidente. La volontà di restare insieme non manca, ma per ripartire sarà necessario guardarsi negli occhi e rinnovare le promesse di un matrimonio felice. Inzaghi porta in dote tre trofei, cinque anni consecutivi in Europa e la conquista degli ottavi di Champions League. La dote di Lotito è quella di aver puntato su un tecnico esordiente con coraggio e di aver creduto in lui prima di altri. o riporta Il Tempo.

