Lazio Women, altra vittoria: A e primo posto in classifica per le ragazze di coach Morace

Splendida stagione della Lazio Women che batte anche il Tavagnacco e chiude il campionato da prima in classifica. Oggi le ragazze di Carolina Morace hanno vinto 2-0, grazie alle reti di Martin e Pittaccio. Il Pomigliano (sconfitto in questa giornata dal Ravenna), chiude alla seconda posizione: dopo un cammino che ha visto le due squadre contendersi la vetta, le biancocelesti chiudono a 53 punti, 4 in più della seconda. La promozione in A era già matematica, ma ora le laziali esultano anche per il primo posto in campionato.

