Lazio Women capolista, i complimenti del portavoce biancoceleste Rao: “Brave e caparbie come la coach, ogni laziale è fiero di voi” – VIDEO

“Brave e caparbie come la coach Morace, le nostre ragazze tornano – prime in classifica – in A. Grazie per questa splendida stagione: ogni laziale è fiero di voi“, così il portavoce biancoceleste Roberto Rao sul suo profilo Twitter omaggia e ringrazia la Lazio Women che ha concluso oggi una straordinaria stagione: dopo la matematica vittoria del campionato, a Formello si festeggia anche la vetta.

Brave e caparbie come la coach Morace, le nostre ragazze tornano -prime in classifica- in A. Grazie per questa splendida stagione: ogni laziale è fiero di voi!#salutatelacapolista pic.twitter.com/CkeWIfl3rR — Roberto Rao (@robertorao) May 23, 2021

