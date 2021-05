Ligue 1, il Lille trionfa e interrompe il dominio del PSG lungo 8 anni

Il Lille è campione di Francia. Grazie alla vittoria contro l’Angers, la squadra allenata da Galtier conquista il trofeo della Ligue 1, con un punto di vantaggio sul Paris Saint Germain. Agli uomini di Pochettino, non è bastato il successo ottenuto sul campo del Brest per 2-0. Si interrompe dunque il dominio lungo ben 8 anni dei parigini, campioni in carica dal lontano 2012.

