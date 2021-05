L’Inter chiude in bellezza: cinquina all’Udinese per la squadra di Conte

Termina qui la stagione anche per Inter ed Udinese. I Campioni d’Italia, già insigniti del titolo, oggi hanno chiuso in bellezza nel loro stadio, continuando così la festa iniziata già una volta raggiunta matematicamente la vetta, alcune settimane fa. La squadra di Conte si è imposta per 5-1: in gol per i nerazzurri Young, Eriksen (nel primo tempo), Lautaro Martinez, Perisic e Lukaku (nella seconda frazione di gioco). Per la rosa del tecnico Gotti la rete è arrivata con Pereyra che ha trasformato un penalty al minuto ’79.

