Lulic e Parolo, il futuro dei giocatori biancocelesti

Come riportato dal profilo Twitter di Nicolò Schira, ci sono delle novità su alcuni giocatori biancocelesti: il calciatore Senad Lulic vorrebbe tornare in Svizzera; Marco Parolo, invece tornerà ad essere un giocatore svincolato.

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 23, 2021