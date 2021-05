MOVIOLA | Prontera dirige senza errori la gara

L’ultima gara della stagione della Lazio si è giocata a in Emilia Romagna contro il Sassuolo: ad arbitrare è stato Prontera.

Nel primo tempo c’è poco da registrare dal punto di vista arbitrale, se non un tocco di gomito di Radu in area, con l’arbitro che giustamente non fischia calcio di rigore: il difensore biancoceleste aveva infatti il braccio attaccato al corpo.

Nel secondo tempo invece Prontera è chiamato a intervenire in un paio di occasioni. Al minuto 60′ espelle giustamente Kyriakopolous: il difensore neroverdi, già ammonito, riceve giustamente il secondo giallo per un intervento su Lazzari. Al minuto 76′ il direttore di gara concede calcio di rigore al Sassuolo: sugli sviluppi di una manovra offensiva degli emiliani, Parolo contrasta in maniera scomposta Caputo, provocando il calcio di rigore.

