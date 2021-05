Napoli, De Laurentiis saluta Gattuso: “Grazie per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada” – FOTO

Il Napoli è fuori dalla Champions League. Con il pareggio maturato questa sera con il Verona, la squadra di Gattuso non raggiunge l’obbiettivo europeo, terminando la stagione con una qualificazione in Europa League. Una vittoria, avrebbe regalato il quarto posto agli azzurri, che però non sono andati oltre l‘1-1 al Diego Armando Maradona. Sfumato il sogno Champions, Rino Gattuso lascia la squadra partenopea. Ad ufficializzarlo è lo stesso Presidente De Laurentiis, che lo congeda con un messaggio via Twitter: “Caro Rino, son felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Rnigraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis.”

Questo il tweet condiviso sul profilo ufficiale del patron del Napoli:

Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 23, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: