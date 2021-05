PAGELLE – Marusic e Leiva ci mettono orgoglio, gli altri ci mettono poca voglia e disattenzione

Strakosha 6 – Prende gol al primo tiro in porta, la conclusione di Kyriakopoulos era angolata ma pur sempre da oltre venticinque metri. Subisce il raddoppio su calcio di rigore con Berardi che lo spiazza. I miracoli arrivano quando ormai la partita era indirizzata.

Marusic 7 – E’ fra i pochi in campo che gioca la partita in maniera seria. Lotta dal primo all’ultimo istante onorando la maglia come invece non fa il resto della squadra.

Parolo 5 – Prima fa i danni e poi evita un passivo peggiore. Un fallo su Caputo da giocatore ingenuo a cui non può nemmeno reggere la giustificazione del ruolo, poi salva sulla linea in sforbiciata per evitare un passivo peggiore.

Radu 5 – Stringe i denti e gioca l’ennesima gara consecutiva ma si vede che è arrivato a folle in questa stagione. Emblematico l’errore sul finire della gara quando si dimentica un avverario alle sue spalle.

Lazzari 5 – Magari ci sarà pure il contatto di Ferrari alle spalle ma si fa recuperare in velocità da un centrale di difesa troppo facilmente, ogni tanto sarebbe meglio evitare di cercare sempre il rigore. Non si ricordano cross interessanti.

Dall’86’ Armini SV

Akpa Akpro 4 – L’impegno non si discute ma il livello non è da Lazio. Gioca in maniera scolastica, scaricando sempre all’indietro e non fa sentire il suo dinamismo in mezzo al campo. Sempre in ritardo in fase di marcatura. Completa l’opera perdendo il pallone da cui nasce il 2-0.

Dall’80’ Moro SV

Lucas Leiva 6,5 – Provare a mettere ordine a questa squadra è impresa troppo grande anche per il brasiliano. Capisce che serve il suo aiuto anche qualche metro più avanti e si mette a disposizione, se poi la squadra non sfrutta di certo non gli si può rimproverare nulla.

Dall’80’ Escalante SV

Cataldi 6 – E’ uno dei misteri di questa stagione. Un giocatore che l’anno scorso aveva mostrato ottime qualità come alternativa, anzichè avanzare nelle gerarchi è stato rilegato ad ultima scelta. Accantonato troppo presto, merita di trovare maggiore fiducia.

Dall’86’ Bertini SV

Lulic 5 – Altro giocatore arrivato a fine stagione con zero benzina a disposizione nonostante abbia disputato solo mezzo anno. Poca roba, davvero troppa poca roba.

Correa 6 – La sua gara dura meno di venti minuti, chiede il cambio per una ricaduta al polpaccio.

Dal 19′ Fares 4 – Un altro dei misteri della campagna acquisti. In attacco azzecca un cross su venti tentativi e dietro balla ad ogni affondo del Sassuolo.

Muriqi 4 – Col mancino la spara sulla cupola del Duomo di Reggio Emilia, vabbe ma è forte nel gioco aereo dicevano. Ecco che arriva il cross, è solo e senza marcatura, il pallone finisce alla bandierina. Il problema non è lui, ma chi lo ha comprato dovrebbe assumersi della responsabilità.

All. Inzaghi 4 – La squadra ha spento il cervello da più di un mese, un dogma tattico mantenuto anche di fronte alle assenze con il mister che si inventa posizioni nuove ai giocatori quando poteva solo cambiare modulo. Dodici sconfitte in campionato sono davvero una esagerazione.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: