Sassuolo, Kyriakopoulos all’intervallo: “Abbiamo ancora un altro tempo e vediamo anche come va Spezia-Roma”

Termina 1-0 il primo tempo di Sassuolo-Lazio. Per i padroni di casa in gol Kyriakopoulos, che ha siglato la prima rete in A. Il difensore all’intervallo ha commentato la prima frazione di gioco, pensando anche a quella che sarà la classifica finale della sua squadra: “Sono felice per la prima marcatura, finalmente è arrivata. Abbiamo ancora un tempo da giocare per vincere e nel frattempo pensiamo anche a Spezia-Roma, poi vedremo se riusciremo ad andare in Europa”.

