Sassuolo-Lazio, De Zerbi: “Avremmo meritato la Conference League, non entriamo per due gol non fatti. Mi dispiace andar via da qui”

Al termine della gara del Mapei Stadium vinta dal Sassuolo sulla Lazio per 2-0 l’allenatore neroverde De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: Queste le sue parole: “Non siamo delusi, credo che ce lo saremmo meritato, per il campionato fatto avremmo meritato la qualificazione, andiamo fuori per due gol non fatti e questo è il rammarico più grande. Il dispiacere è, però, per il fatto che ci separiamo. Siamo al massimo del dispiacere e dell’affetto che provo per l’ambiente e l’ambiente per me. Shakhtar? Può essere, ora dobbiamo vederci per mettere tutte le cose in maniera definitiva. Ma ancora non è fatto nulla. Quello che cercavo è essere messo in grado di esprimere le mie capacità, non so se sono tante o poche però qualcosa penso di saperlo fare. Servono a tutti gli allenatori le condizioni giuste. non cerco chissà quali campionati o squadre, cerco le opportunità che ho avuto a Sassuolo. Se lo lascio è perché penso che di più non si possa fare, sennò non avrei mai lasciato”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: