Sassuolo-Lazio e quel gol di Caicedo allo scadere

Sassuolo-Lazio di questa sera è l’ultima gara di questa edizione di Serie A, una partita che non può dare nulla ai biancocelesti a differenza dei neroverdi, che possono ancora sperare in una qualificazione in Conference League, qualora la Roma dovesse perdere punti contro lo Spezia. Una partita che, dunque, non avrà molto da offrire a livello di importanza ai fini della classifica ma che, negli anni, ha sempre regalato partite avvincenti, eccezion fatta per i due 0-3 rifilati dalla Lazio ai neroverdi nel 2015 e nel 2018. I pareggi sono stati due, ovvero il 2-2 del ritorno in A del Sassuolo e l’1-1 di due anni fa. Le altre partite sono terminate tutte con il risultato di 2 gol a 1, una volta per il Sassuolo nel 2015 e due volte per la Lazio nel 2017 e nel 2019. Quest’ultima, nella passata stagione, è stata la quinta della striscia di undici vittorie dei biancocelesti, un momento d’oro per la Lazio, che non “riusciva” più ad agguantare un risultato diverso dalla vittoria. Per di più quella partita fu vinta grazie ad un gol di Caicedo arrivato al 91esimo, il primo della passata stagione per lui nei minuti finali. Di lì a breve, infatti, diventerà uno dei suoi colpi più apprezzati, il gol nei minuti finali. Due partite dopo, infatti, segnò il gol che chiuse la partita contro la Juventus sul 3-1 e quella dopo segnò il famoso gol arrivato al termine di un lungo recupero in cui la Lazio capovolse la partita contro il Cagliari per una delle gare più emozionanti per i biancocelesti negli ultimi anni. Quella dello scorso anno sembrava una partita destinata al pareggio, con un Sassuolo che aveva tenuto bene gli attacchi della Lazio ma che si è dovuta arrendere al colpo da biliardo del panterone biancoleste che, a pochi minuti dalla fine, con una finta ha calciato un tiro di destro non troppo potente ma angolato tanto da cogliere impreparato Consigli e regalare, così, una grande vittoria alla Lazio.

