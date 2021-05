Sassuolo-Lazio, i convocati biancocelesti di mister Simone Inzaghi

Ultima giornata di Serie A. La Lazio ha poco da chiedere a Sassuolo, mentre i neroverdi hanno ancora la speranza di superare la Roma al settimo posto che vorrebbe dire Conference League. In casa biancoceleste sono tante le assenze, tra infortuni e squalifiche. In vista del match in programma questa sera alle 20:45, ecco la lista dei 19 convocati da mister Simone Inzaghi:

PORTIERI: Alia, Reina, Strakosha;

DIFENSORI: Armini, Patric, Radu;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Lulic, Marusic, Parolo;

ATTACCANTI: Correa, Moro, Muriqi.

