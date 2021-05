Sassuolo-Lazio, Inzaghi: “Sono 16 mesi che aspetto per il rinnovo, per la Lazio posso aspettare altri tre giorni. Per un’altra squadra non lo avrei fatto”

Al termine della gara di questa sera persa dalla Lazio per 2-0 in casa del Sassuolo l’allenatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Per la stagione c’è del rammarico, volevamo arrivare tra i primi 4, ma per il quinto anno di fila satremo in europa, dopo 20 anni ottavi di Champions e record di vittorie in casa, abbiamo fatto ottime cose, ci prendiamo quello di buono che è stato, ma con tutte le vicissitudini che ci sono state va bene così. Cambiare? Non lo so, ci vedremo mercoledì. Si discuteva già lo scorso anno quando eravamo in testa, aspetto qualche giorno solo perché è la Lazio, sennò non avrei aspettato. Quello che posso dire è che sono stati 5 anni uno meglio dell’altro, ho preso una squadra che era in ritiro a Norcia, sono 5 anni che andiamo in Europa e abbiamo portato a casa tre trofei. La Lazio sapete quello che è per me, per nessuna squadra avrei fatto la stessa cosa, cioè aspettare 16 mesi un rinnovo di contratto dove tra le sedici agli ottavi di finale ero l’unico allenatore con il contratto in scadenza. I ragazzi sono stati meravigliosi che non hanno ascoltato voci e rinnovi slittati. Mi prendo un sesto posto con un po’ di rammarico, ma anche gli ottavi di Champions ed il record di vittorie in casa. Quando non ho avuto problemi con i giocatori più importanti abbiamo battuto squadroni. Il Milan lo abbiamo messo sotto nonostante a lunghi tratti abbia dominato il campionato. Poi altri dobbiamo aspettarli più tempo, però quando siamo al completo ci siamo divertiti tutti molto”.

Successivamente, il tecnico piacentino è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, dove ha analizzato la sfida di questa sera e tirato un bilancio della stagione appena conclusa:

“Non abbiamo finalizzato, la squadra nonostante le problematiche ha fatto una buona gara. Abbiamo sofferto poco e creato abbastanza, ma non è bastato. Raul Moro aveva giocato 90 minuti ieri con la Primavera, ho preferito far salire Cataldi a supporto di Muriqi e penso che abbiamo fatto abbastanza bene. di questa stagione mi prendo le tante emozioni vissute, dalla champions al record di vittorie casalinghe, all’esordi odierno di Bertini. Mi prendo questo 5 anno consecutivo in Europa, andiamo avanti consapevoli delle nostre qualità e nel migliore dei modi. guardo al domani con serenità e fiducia, speriamo di rimanere in panchina per la prossima stagione.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: