Sassuolo-Lazio, Lazzari nel pre-partita: “Vogliamo chiudere al meglio questo campionato, troveremo una squadra affamata”

In occasione dell’ultima partita di campionato contro il Sassuolo, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto l’esterno biancoceleste Manuel Lazzari . Queste le sue parole:

“Termina un’altra stagione in cui ci siamo confermati in Europa. Abbiamo centrato l’obiettivo europeo anche se volevamo disputare la Champions League. Vogliamo chiudere al meglio questo campionato contro il Sassuolo. Daremo del filo da torcere ai neroverdi. Sarà una gara difficile, perché loro possono ancora centrare l’obiettivo dell’Europa e giocheranno con il coltello tra i denti. Noi non siamo venuti qua in gita, faremo la nostra solita partita per portare a casa un risultato positivo. Quest’anno sono stato più incisivo in zona gol ma ancora non sono soddisfatto di me stesso. Sono due anni che lavoro qui e ogni anno cerco di migliorare sempre di più e anche nel prossimo anno dovrò ancora migliorare, posso dare di più e fare più gol ed assist”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: