Scudetto 1915, come la Lazio fu Campione del Centro-Sud

Il 22 maggio del 1915, la Federazione Italiana Giuoco calcio si riunisce d’urgenza, dopo la Mobilitazione Generale indetta dal Governo Italiano. A causa dell’imminente entrata in guerra dell’Italia, il Comitato Direttivo della FIGC delibera di sospendere il campionato, avvisando i club interessati. La comunicazione è testimoniata dai quotidiani dell’epoca, tra cui Il Messaggero e La Tribuna. Dunque, risultano incoerenti le tesi della Fondazione Genoa, che ritengono che nel mese di maggio dello stesso anno venne disputata nuovamente la gara tra Naples ed Internazionale Napoli, annullata inizialmente per irregolarità di tesseramento. Partita, inoltre, che ancora oggi viene chiamata in causa dagli oppositori all’assegnazione ex aequo del titolo di Campione d’Italia 1914/15 a Lazio e Genoa.

Su Il Mattino del 24-25 Maggio 1915, in particolare, la ripetizione del match viene interpretato come una sfida esclusivamente a carattere locale, avendo la Figc sospeso le partite di prima categoria. Inoltre, la stessa gara era stata diretta da Attilio Bruschini, che non faceva parte degli arbitri federali. In aggiunta, nessun quotidiano partenopeo aveva menzionato una successiva finale con la Lazio per il titolo centro-meridionale.

Dunque, le conclusioni portano a questo:

il titolo meridionale rimase non assegnato, a causa dei match annullati e la mancata ripetizione di questi secondo regole ultimate e omologate;

il 16 maggio 1915 la Lazio fa Campione dell’Italia Centrale, qualificatasi alla Finale dell’Italia Centro-Meridionale;

Nessuna squadra entrò in finale, perchè il Campionato venne sospeso. Così che la a Lazio fu automaticamente la squadra Campione dell’Italia Centro-Meridionale, l’unico club legittimamente qualificatosi alla Finalissima Nazionale (rimasta anch’essa non disputata) e perciò meritevole dell’ex aequo tricolore;

tale circostanza risulta confermata da L’Italia Sportiva (18 Giugno 1920), che proclamò la Lazio Campione Centro-Meridionale 1914/15 e nell’Ottobre del 1920 divenne organo ufficiale della Federcalcio.

Come riportato da laziostory.it

