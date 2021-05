Serie A, un minuto di silenzio su tutti i campi per le vittime del Mottarone

La Lega Calcio ha annunciato che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le partite di stasera per ricordare le vittime della tragedia della funivia Stresa-Mottarone. L’inizio delle gare è previsto per le 20.46.

Una cabina della funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata attorno a mezzogiorno e mezzo a causa della rottura di uno dei cavi portanti. Il cavo si sarebbe spezzato di netto a circa 100 metri dall’ultimo pilone, causando la caduta della cabina in un tratto boscoso, il che ha reso ancora più difficili le operazioni di soccorso. L’impianto parte dal Lago Maggiore e in 20 minuti arriva fino alla cima, a quota 1.491 metri. SkySport

