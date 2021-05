SOCIAL | Jony ai saluti con l’Osasuna: “Ringrazio tutti, è stato un anno complicato ma abbiamo raggiunto l’obiettivo ” – FOTO

Jony ai saluti con l’Osasuna: lo spagnolo, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha ringraziato la società spagnola per la stagione appena terminata. Questo il messaggio del giocatore, che tornerà quindi a Roma visto il contratto con i biancocelesti in scadenza nel 2023: “Una SQUADRA può essere vista e dimostrata nei momenti critici, e con me lo hanno fatto nel migliore dei modi, remando tutti nella stessa direzione. Non posso che ringraziare le cure ricevute dai compagni di squadra, dallo staff tecnico, dal medico e dai dipendenti del club, in un anno complicato per me dal punto di vista personale, dove gli infortuni non mi hanno permesso di mostrarmi davvero, o di soddisfare le aspettative riposte in me, ma me ne vado con l’obiettivo della squadra raggiunto, rimanere in prima classe per un altro anno, e non era un anno qualsiasi, rimanere nell’élite al centenario del club era un obiettivo molto importante per tutti, sia per i tifosi che per la società. A voi tifosi vi dico solo che ho sempre dato tutto per cercare di essere al massimo livello, ma non è stato facile, vado via con la spina nel fianco di non poter sentire il vostro amore dagli spalti, spero che presto sosterrete la squadra, perché siete parte essenziale di questo club. GRAZIE“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jony Rodríguez (@jonrodri23)

