CorSera | Inzaghi: “Aspetto ancora solo perché è la Lazio”

Mettiamola così, in attesa del verdetto. Se è stata l’ultima partita di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio è stato il modo peggiore per chiudere cinque anni esaltanti. Se invece Inzaghi resterà sulla panchina biancoceleste, è bene che serate come quella del Mapei Stadium non si ripetano più.

Una notte malinconica, con la Lazio che non aveva obiettivi ma che niente ha fatto per opporsi a una squadra che invece si giocava il traguardo europeo, alla fine non raggiunto. C’è l’alibi delle tantissime assenze – a cui si è aggiunta di nuovo quella di Correa, sostituito da Fares – ma c’erano altri modi per concludere una stagione che soltanto sabato Inzaghi aveva definito «ottima, anche se estenuante». In ogni caso chiusa male, con un gol (dopo diver- si rimpalli) al Parma già retrocesso nelle ultime cinque partite.

Tempo di bilanci, ma anche di togliere sassolini dalle scarpe «Ci vedremo mercoledì – dice Inzaghi – Si discuteva di un mio rinnovo quando eravamo in testa al campionato prima del Covid: sono passati 16 mesi, posso aspettare ancora tre giorni. Aspetto perché è la Lazio: se era un’altra squadra probabilmente non avrei aspettato. Il “problema” è la Lazio: sono 21 anni che sono qui, per nessuna squadra avrei aspettato così tanto. Dei 16 allenatori negli ottavi di Champions ero l’unico in scadenza. Mi prendo questa stagione, il fatto di essere ancora in Europa, di essere tornato dopo 20 anni negli ottavi di Champions e mi prendo 12 vittorie di fila in casa, con tutte le vicissitudini che ci sono state. Sono stati cinque anni uno meglio dell’altro: ho ereditato una squadra ottava, abbiamo sollevato tre trofei. E

quando siamo al completo mi diverto tanto con questa squadra». La passerella finale, Inzaghi l’ha concessa ad Armini, Moro e Bertini, quest’ultimo all’esordio in Serie A. Per loro la stagione non finisce: c’è da salvare una Primavera che sta andando a picco. Ma non finisce neanche per Inzaghi, almeno per tre giorni.

Corriere della Sera

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: