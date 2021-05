Gattuso-Lazio, Schira: “I contatti stanno entrando nel vivo. Sul tavolo un biennale”

Come riportato dal giornalista sportivo e noto esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, avanza Rino Gattuso per la panchina biancoceleste come successore di Simone Inzaghi. I contatti tra la Lazio e Gattuso infatti proseguono da diversi giorni e stanno entrando nel vivo. Sul tavolo sarebbe pronto un contratto biennale per il tecnico calabrese.

