GIUDICE SPORTIVO – Stangata per De Roon, sanzionato un biancoceleste: tutti gli squalificati

È arrivato il verdetto del Giudice Sportivo, inerente alla 38ª ed ultima giornata di campionato di Serie A. Sono 10 i giocatori squalificai, che dunque salteranno il primo turno della prossima stagione. Stangata invece per De Roon, centrocampista dell’Atalanta espulso nella gara di ieri sera contro il Milan: il giocatore infatti dovrà scontare ben 4 giornate di squalifica con ammenda di 10.000 euro. Uno squalificato tra le file biancocelesti, si tratta di Marco Parolo, in procinto però di dire addio alla maglia della Lazio. In caso di una sua permanenza, salterà la prima giornata del prossimo campionato.

Questi gli altri giocatori che subiranno un turno di stop: Valon Behrami (Genoa), Kyriakopoulos Georgios (Sassuolo), Rafael Toloi e Remo Freuler (Atalanta), Bani Mattia (Parma), Lautaro Martinez (Inter), Perparim Hetemaj (Benevento), Marco Parolo (Lazio), Weston McKennie (Juventus).

