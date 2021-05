Inzaghi, il rinnovo arriverà o no? Tutte le tappe della telenovela che finirà mercoledì

“Sono 16 mesi che aspetto per il rinnovo, per la Lazio posso aspettare altri tre giorni. Per un’altra squadra non lo avrei fatto”. Con queste dichiarazioni fatte ieri da Simone Inzaghi dopo l’ultima partita di campionato della Lazio in casa del Sassuolo è cresciuta ancor più la curiosità di sapere se la sua avventura in biancoceleste sia terminata o meno, se l’attesa per il rinnovo che si è prolungata fino a questa settimana porterà delle sorprese o la fine di un ciclo che ormai molti danno quasi per scontato. Era il 6 Giugno 2019 quando la Lazio, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, annunciava il rinnovo fino al 2021 dell’allenatore Simone Inzaghi. Da quel momento nessun rinnovo è stato siglato: è da mesi, infatti, che si attendono delle risposte, delle certezze, delle prese di posizione. Nemmeno la grande stagione dello scorso anno, in cui la squadra capitolina sembrava poter competere per lo scudetto almeno fino al lockdown di marzo, ed i momenti d’oro passati dalla Lazio all’inizio del 2020 hanno concretizzato qualcosa sotto questo aspetto. Ed i 16 mesi citati da Inzaghi ieri dopo la partita fanno riferimento proprio a quel periodo, quando un rinnovo del tecnico sembrava scontato, dato ciò che la squadra stava passando in quel periodo d’oro. Erano i primi di marzo del 2020, il covid era alle porte ed il momentaneo rinvio, che poi durerà fino a giugno dello stesso anno, di alcune partite di Serie A avevano dato ad Inzaghi ed a Lotito più tempo per poter parlare del rinnovo, in un clima di grande euforia dati i risultati che la Lazio stava raggiungendo e la classifica che vedeva la squadra biancoceleste prima, seppur con la Juventus due punti dietro ed una partita in più da giocare, quella contro l’Inter. Lo scoppio della pandemia, la sospensione del campionato ed il lockdown totale che ha colpito le vite di tutti hanno, come è normale che sia, rallentato ogni questione burocratica: tra queste anche il rinnovo di Inzaghi. Nonostante un finale di stagione non proprio brillante ma che ha regalato alla Lazio la tanto attesa qualificazione in Champions League, il rinnovo non è mai sembrato essere in dubbio: “Rinnovo di Inzaghi? Settimana prossima ci incontreremo con il presidente Lotito. Programmeremo anche il futuro. La permanenza del mister è prioritaria per noi” dichiarava il ds Tare prima dell’ultima partita dello scorso campionato contro il Napoli, ulteriore dimostrazione che il progetto Inzaghi, per la Lazio, sarebbe dovuto andare avanti ancora a lungo. Nuove dichiarazioni arrivarono alla prima di campionato sempre da Tare. “Ci incontreremo alla fine del mercato e vedremo” le sue parole prima della gara contro il Cagliari. Ad un susseguirsi di voci su un possibile ristagno del rinnovo e nomi che circolavano per la panchina della Lazio si aggiunsero le dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia dell’esordio nella passata edizione di Champions League contro il Borussia: “Rinnovo? Sono abbasta abituato a sentire i nomi accostanti alla panchina: credo sia normale per noi allenatori, ma con il rapporto che ho con il presidente, se ci fossero dei problemi ne avremmo parlato”. Nella convinzione che entro natale si sarebbe giunti ad un conclusione, le dichiarazioni rilasciate da Inzaghi hanno fatto prima ben sperare, e poi tremare l’ambiente laziale: se dopo la partita con il Crotone Inzaghi affermava: “Parleremo, tutti sanno quanto sto bene”, dopo la partita con il Napoli ha ribattuto: “A Natale parleremo, ma per il futuro mai dire mai”. Inutile dire che il nulla di fatto del periodo natalizio abbia aizzato dei dubbi, spenti in parte dalla moglie del tecnico che rispose, tramite una storia di Instagram, con “certamente” ad una domanda di un tifoso che chiedeva se Inzaghi sognasse di rimanere a vita alla Lazio. Giungiamo nel periodo tra Gennaio e Febbraio, dove sia Inzaghi che Lotito rilasciarono dichiarazioni molto importanti. Al “Rinnovo in settimana” del primo rispose il “Non ci sono problemi da parte di nessuno per il rinnovo” del secondo. Frasi che comunque non portarono a nulla, data la mancanza di una soluzione. Da quel momento dichiarazioni sul suo rinnovo sono arrivati quasi con regolarità: il 7 Febbraio Inzaghi dichiarava: “Lotito ha fatto la sua offerta tre giorni fa, io l’ho visto ieri il contratto. C’è una trattativa, ma non ci saranno problemi. Lotito lo conosco da 15 anni e si è sempre comportato benissimo. Siamo a buon punto”. Il 23 Marzo Lotito dichiarò: “Sento parlare spesso di problemi contrattuali. La società ha fatto una proposta. Tra me e Simone c’è una grande intesa, un grande rapporto sia sul piano personale che professionale. Non penso che ci siano problemi per proseguire questo percorso che sta dimostrando che la Lazio esiste in termini concreti”, a cui si aggiunsero le dichiarazioni di Inzaghi del 2 Aprile: “Sono contento di quello che ho fatto in questi anni, spero di farlo per altrettanti. La Lazio per me è al primo posto, ma come sempre in tutte le famiglie bisognerà sedersi. Ho visto che per il Presidente sono la prima scelta, così come per me lo è la Lazio. Sono sicuro che questo matrimonio andrà avanti nel migliore dei modi”. Il 22 aprile Tare dichiarò, nel mezzo dell’isolamento di Inzaghi: “Abbiamo già detto e ridetto questa cosa, quando Inzaghi rientra penso che arriverà la firma sul rinnovo di contratto“, a cui si aggiunsero queste dichiarazioni sempre sue il 18 maggio: “siamo d’accordo con lui da tempo che a fine campionato ci siederemo insieme e chiuderemo questo argomento”. Dopo di ciò, le dichiarazioni di ieri sera del tecnico Inzaghi… Mercoledì ci sarà l’incontro decisivo e finalmente questa telenovela avrà fine.

