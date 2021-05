LAZIO WOMEN | Carolina Morace: “Grazie ragazze siamo volate in alto!” – FOTO

La Lazio Women di Carolina Morace si qualifica per la Serie A femminile, e lo fa da capolista. un percorso straordinario quello delle ragazze biancocelesti, che si sono imposte a suon di belle prestazioni ed importanti vittorie. Ora una nuova sfida attende la squadra con l’aquila sul petto, quella del massimo campionato femminile. La coach Morace si è detta soddisfatta ed orgogliosa del lavoro svolto dalle sue calciatrici, e lo ha fatto condividendo un lungo messaggio su Instagram: “Non ci sono parole per descrivere questo momento: vetta della classifica con 54 punti, migliore attacco, migliore difesa, squadra che ha vinto di più in casa e fuori, @10adrianamartin capocannoniera della serie B! Abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo messo tutta la nostra attenzione in ogni minuto di allenamento! Siete venute al campo dopo otto ore di lavoro, senza mai lamentarvi, dandoci sempre tutto ciò che avevate e, se non ne avevate più, non so come, riuscivate ad andare oltre. GRAZIE RAGAZZE SIAMO VOLATO IN ALTO!”.

Questo il post pubblicato dalla Morace:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Morace (@carolinamorace_official)

