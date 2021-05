Leggo | Stop con il Sassuolo 2-0. Inzaghi nero: “Rinnovo? Lo aspetto da 16 mesi”

Chiusa la stagione con la sconfitta a Sassuolo per 2-0 da oggi in casa Lazio attenzioni tutte rivolte al rinnovo di Simone Inzaghi il cui contratto scade il 30 giugno: l’appuntamento con Lotito, salvo cambiamenti, è fissato per mercoledì a Villa San Sebastiano sarà rinnovo o separazione senza se e senza ma e lo sfogo di Inzaghi a fine gara la dice lunga sullo stato d’animo dell’allenatore che per una volta mette da parte il suo proverbiale ‘lassez faire’ per dire realmente quello che pensa: «Con la società ci vedremo mercoledì – ha detto a SkySport -. Anche l’anno scorso, quando eravamo in testa al campionato prima del Covid, si discuteva del mio rinnovo. Sono passati 16 mesi, posso aspettare per altri tre giorni perché è la Lazio. In un’altra situazione non lo avrei fatto». Insomma un messaggio a caratteri cubitali al presidente Claudio Lotito che, da qualche settimana, non è apparso più così convinto di voler proseguire il matrimonio con Inzaghi che dura ormai dal lontano 2004. Il tecnico ha dato priorità ai biancocelesti anche se le sue parole sanno tanto di commiato: «C’è un po’ di rammarico per la stagione, volevamo arrivare nei primi quattro, ma saremo in Europa per il quinto anno consecutivo, siamo andati agli ottavi di Champions dopo 20 anni, abbiamo fatto il record di 12 vittorie consecutive in casa e quindi ci prendiamo quello che di buono è stato. Con tutte le vicis- situdini che ci sono state va bene così».

Intanto alla luce dei risultati dell’ultima giornata con Milan e Juventus in Champions e Napoli in Europa League, difficile che parta il domino delle panchine, resta ‘libera’ solo la Fiorentina che attende il si di Gattuso corteggiato a sua volta da Lotito che però ha messo nella sua lista di papabili anche Mihajlovic, Juric e Conceicao che nei prossimi giorni è atteso a Roma ma pare per un colloquio con De Laurentiis.

Leggo

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: