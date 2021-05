Lutto per Ancelotti: morta l’ex moglie Luisa Gibellini

Grave lutto per Carlo Ancelotti. Quest’oggi è venuta a mancare a 63 anni Luisa Gibellini, ex moglie dell’attuale tecnico dell’Everton, con cui ha avuto due figli, Katia e Davide. Combatteva da anni contro una malattia e come fatto sapere anche dal Corriere.it, Ancelotti si era già messo in viaggio per l’Italia a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

