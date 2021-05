Matrimonio per Simone Palombi, ex Lazio in prestito al Pisa

Oggi si è sposato Simone Palombi, giocatore del Pisa in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio. A farlo sapere è lui stesso con delle storie pubblicate tramite il proprio profilo Instagram. Tra queste, anche quella condivisa da sua sorella Claudia Palombi, giocatrice della Lazio Women.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: