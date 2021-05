Nazionale, Lazzari salta il ritiro: il motivo

Manuel Lazzari non partirà per la Sardegna e salterà il ritiro con la Nazionale Italiana. Si riducono così a 32 gli azzurri di Roberto Mancini in vista dell’amichevole contro San Marino e a poche settimane dall’inizio di Euro 2020. Questa la nota della FIGC: “Il difensore della Lazio Manuel Lazzari, indisponibile per motivi personali, non si aggregherà al gruppo azzurro”.

