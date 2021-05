Serie A, classifica a confronto con la scorsa stagione: Lazio la peggiore tra le “big”

Ieri sera si è concluso un altro campionato di Serie A, con i verdetti delineati: Inter (Campione d’Italia), Milan, Atalanta e Juventus in Champions League, Napoli e Lazio in Europa League e Roma nella nuova Conference League. A retrocedere in Serie B, già sicure prima dell’ultima giornata, sono Benevento, Crotone e Parma. Rispetto allo scorso campionato, alcune posizioni finali risultano essere diverse, come i punti, chi ne ha di più e chi ne ha di meno. La Lazio, fra le “big”, è la peggiore con 10 punti in meno ed è scesa dal quarto posto (Champions League) al sesto (Europa League). Ecco la classifica a confronto con la scorsa Serie A 2019/2020:

Inter 91 punti (+9 punti – 2° posto)

Milan 79 punti (+13 punti – 6° posto)

Atalanta 78 punti (Stessi punti – 3° posto)

Juventus 78 punti (-5 punti – 1° posto)

Napoli 77 punti (+15 punti – 7° posto)

LAZIO 68 punti (-10 punti – 4° posto)

Roma 62 punti (-8 punti – 5° posto)

Sassuolo 62 punti (+11 punti – 8° posto)

Sampdoria 52 punti (+10 punti – 15° posto)

Hellas Verona 45 punti (-4 punti – 9° posto)

Genoa 42 punti (+3 punti – 17° posto)

Bologna 41 punti (-6 punti – 12° posto)

Fiorentina 40 punti (-9 punti – 10° posto)

Udinese 40 punti (-5 punti – 13° posto)

Spezia 39 punti (Serie B)

Cagliari 37 punti (-8 punti – 14° posto)

Torino 37 punti (-3 punti – 16° posto)

Benevento 33 punti (Serie B)

Crotone 23 punti (Serie B)

Parma 20 punti (-29 punti – 11° posto)

