Serie A, i verdetti della 38ª giornata: Milan e Juve conquistano la Champions, beffato il Napoli

Termina la stagione 2020/2021 della Serie A Tim, con un finale incandescente. I risultati di stasera, hanno infatti decretato le squadre che participeranno alla prossima Champions League, vista l’affluenza di club in pochi punti. Con il successo sul campo dell’Atalanta per 2-0, il Milan chiude la stagione al secondo posto con 79 punti raggiungendo l’obbiettivo europeo. Stessa sorte per la Juventus, che con il 4-1 rifilato al Bologna termina il campionato in quarta posizione con 78 punti. È il Napoli a rimanere beffato, a causa del pareggio rimediato con il Verona in casa per 1-1, che non permette ai partenopei di qualificarsi per l’Europa che conta. Gli uomini di Gattuso mettono fine al proprio cammino stagionale al quinto posto a quota 77 punti. Segue poi la Lazio con 68 in sesta posizione, e la Roma a 62 che raggiunge in extremis la Conference League grazie al 2-2 agguantato con lo Spezia. Causa differenza reti dunque, anche il Sassuolo si vede sfumare l’obbiettivo europeo.

