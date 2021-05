SOCIAL| Andreas Pereira: “Momenti incredibili quest’anno, non mi accontento per non aver visto i tifosi allo stadio, ma chissà in futuro…” – FOTO

Qualche ora dopo la conclusione dell’ultima partita di questa edizione di Serie A della Lazio contro il Sassuolo il centrocampista biancoceleste Andreas Pereira ha pubblicato una sua foto sul proprio profilo Instagram durante una partita in questa stagione con un messaggio molto bello nei confronti della Lazio, dei suoi compagni, lasciando anche un indizio sul suo futuro. Queste le parole sotto il suo post: “Se fai fatica a salire in volo, fai come l’aquila, rinnova le tue ali. È questa una delle tante cose che ho imparato in questa stagione alla Lazio. Il simbolo del club, una città incredibile, i tifosi che mi hanno accolto a braccia aperte. Tutti questi momenti sono serviti per un grande apprendimento. Tanti momenti di frustrazione, partite in cui avrei voluto dare di più alla squadra, più tempo, più me. A proposito dei momenti di gioia… la mia prima da titolare e il gol, momenti di vittorie negli ultimi minuti. Qui ho vissuto con compagni incredibili. L’unica cosa di cui ho rammarico è non aver visto voi tifosi allo stadio, di non correre da voi e da questa fantastica tifoseria. Il futuro è davanti a noi e chissà che io non vi veda ancora…”

