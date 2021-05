SOCIAL | La Lazio celebra Bertini per il suo esordio in Serie A – FOTO

Marco Bertini ha esordito in Serie A a soli 18 anni. Ieri infatti, nell’ultima sfida di campionato persa contro il Sassuolo per 2-0, il centrocampista della Primavera è subentrato in campo, facendo il suo esordio nella massima serie. Il giovane classe 2002, si è detto molto emozionato per questo avvenimento, un sogno che attendeva di coronare fin da bambino. La stessa Società biancoceleste, si è voluta complimentare con il ragazzo, per il grande traguardo raggiunto.

Questo il post della Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

