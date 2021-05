SOCIAL | Milinkovic traccia il bilancio della stagione: “Un anno di sfide difficili. Con i tifosi l’armata tornerà a fare paura!” – FOTO

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic, ha condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram un messaggio per tuti i tifosi biancocelesti. Il Sergente ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa, definendola piena di sfide difficili. Poi rassicura i propri sostenitori, dicendo di esser convinto che con il ritorno allo stadio del pubblico l’armata di Inzaghi tornerà a fare paura: “Un anno di sfide difficili. A volte siamo stati veri guerrieri, altre non siamo riusciti. Ora un po’ di riposo per ricaricare la forza. Di una cosa #Sergente è sicuro: con nostri tifosi allo stadio l’Armata tornerà a fare tanta paura.”. Con queste parole Milinkovic conclude questo campionato e da appuntamento alla prossima stagione.

Questo il suo post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

