SOCIAL | Raúl Moro: “Deluso per il risultato, è stata una notte speciale per il mio debutto in questa stagione” – FOTO

L’attaccante della Lazio Primavera Raúl Moro, convocato da Simone Inzaghi per la partita contro il Sassuolo e subentrato a dieci minuti dalla fine del match, attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto commentare il suo debutto stagionale con la prima squadra. Così lo spagnolo: “Deluso per il risultato, ma è stata una notte molto speciale per il mio debutto con la prima squadra in questa stagione. Lavorerò duro per continuare a crescere e migliorare. Grazie a tutti per l’appoggio. Forza Lazio!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raúl Moro (@raulmoro7)

