SOCIAL| Reina: “Spero di vedervi tutti all’Olimpico già ad Agosto per una nuova sfida da condividere insieme” – FOTO

All’indomani dell’ultima gara della Lazio in questa edizione di Serie A Pepe Reina, tramite il profilo Instagram, manda un chiaro messaggio ai tifosi biancocelesti con una speranza. Queste le parole scritte dal portiere sotto il post: “Finisce un’altra stagione e bisogna riposare per bene…con la speranza di vedervi a tutti allo Stadio Olimpico già ad Agosto per una nuova sfida ricca di emozioni e vittorie da condividere, questa volta, !!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pepe Reina (@preinaofficial)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: