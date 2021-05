Bruno Giordano: “Conceição sarebbe perfetto per la Lazio”

L’ex Lazio Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la situazione legata alle panchine, tra cui quella biancoceleste. Queste le sue parole: “Per Napoli e Lazio meglio un tecnico italiano o uno come Conceição o Galtier? “Conceição conosce la lingua, il campionato, tatticamente è molto preparato. E’ un piccolo Simeone, vedendolo in questi anni. Galtier viene dalla vittoria col Lille ma c’è il problema della lingua e ci vuole un periodo di adattamento. Conceição sarebbe perfetto per la Lazio, visto il suo passato biancoceleste. Ma anche per il Napoli”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: