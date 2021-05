Carolina Morace al fianco di Aurora dei “The Jackal”: “Quello che è successo è inaccettabile. Le donne non possono giocare a calcio? Chiedetelo alle mie ragazze…” | FOTO

Quest’oggi è in programma, all’Allianz Stadium di Torino, la “Partita del Cuore”, che vedrà sfidarsi la Nazionale Cantanti e la squadra dei Campioni per la Ricerca. Alla vigilia però, è accaduto un fatto che ha provocato più di una polemica: Aurora Leone, attrice del gruppo comico dei “The Jackal”, invitata a partecipare alla partita, nella serata di ieri, durante la cena ufficiale, è stata invitata a lasciare il tavolo della squadra perché “non aperto alle donne”. Tutto questo raccontato proprio dall’attrice attraverso alcune Stories sul proprio profilo ufficiale Instagram. Tanti sono stati i messaggi di vicinanza per Aurora e messaggi che condannavano l’accaduto. Anche Carolina Morace, mister della Lazio Women, ha condannato il brutto episodio, schierandosi al fianco di Aurora. Queste le sue parole in un post sul proprio profilo ufficiale Instagram: “Quello che è successo ad Aurora Leone dei The Jackal alla vigilia della Partita del Cuore, che andrà in scena martedì 25 all’Allianz Stadium di Torino tra Nazionale Cantanti e la squadra dei Campioni per la Ricerca, è davvero inaccettabile! Le donne non possono giocare a calcio? Chiedetelo alle mie ragazze che per raggiungere i loro sogni ogni giorno si sono presentate al campo di allenamento dopo 8 ore di lavoro. Ditelo alle bambine di 6 anni che per la prima volta indossano le loro scarpette per calciare un pallone. Ditelo a chi come me ogni giorno si ritrova a leggere questi commenti beceri. La realtà è una sola probabilmente, ci troviamo in un momento storico in cui parliamo del politically correct quando in realtà la mentalità di certi individui è ancora ferma a decenni fa!”.

