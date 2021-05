CdS | Al Mapei l’addio in silenzio di Inzaghi

Continuare insieme oppure no? Questa la domanda che il popolo laziale si pone, pensando al futuro del tecnico Inzaghi. Nessuna certezza: sembra esserci aria di separazione, ma rimane comunque una flebile speranza di vederlo ancora sulla panchina biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport, nel frattempo il mister a Reggio Emilia domenica non ha salutato nessuno: nessun discorso, nessun addio a squadra e staff. Tutto dipenderà dall’incontro di domani, poi ci sarà tempo per eventuali saluti.

