CdS | Big sbalorditi dall’addio di Simone: Lazio verso la rivoluzione tattica

Sono tanti i fedelissimi di Inzaghi: giocatori cresciuti con lui, altri consacrati grazie al tecnico, altri ancora rinati con il suo aiuto. Da Immobile a Luis Alberto, passando per Milinkovic e Acerbi. Un gruppo solido quello del mister che in questi giorni sta pensando a quello che sarà il futuro della panchina laziale. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Inzaghi ha puntato sul 3-5-2; il nome dell’eventuale sostituto dell’allenatore laziale è Gattuso, che ha sempre puntato invece sul 4-2-3-1 o sul 4-3-3. Stando alle prime indiscrezioni, l’ex Napoli adatterebbe Lazzari come esterno basso, ma a sinistra chiederebbe un acquisto. Mancano anche esterni offensivi: servirà quindi una rivoluzione in casa laziale.

