CdS | Clamoroso Napoli, salta Sergio Conceiçao! Torna nel mirino Simone Inzaghi

Dopo quasi 24 ore, cambia lo scenario sulla panchina del Napoli. Nella giornata di ieri, Sergio Conceiçao sembrava essere il prescelto per sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. Invece, come riporta il Corriere dello Sport, sembrano esserci state, nella notte, delle improvvise divergenze sul contratto, che hanno frenato l’affare ed hanno costretto Aurelio De Laurentiis a rivedere la proprio scelta. Le distanze tra le parti si sono improvvisamente allargate, e questo ha provocato una pausa di riflessione da parte del presidente del Napoli. Era tutto pronto per la presentazione di Conceiçao, prevista per mercoledì o giovedì, invece ora De Laurentiis è alla ricerca di una soluzione per il futuro della panchina del Napoli. Tra i nomi che tentano ci sono Luciano Spalletti, Christophe Galtier, fresco vincitore del campionato francese con il Lille, e anche Simone Inzaghi della Lazio.

