CdS | Inzaghi isolato, Gattuso in arrivo

Il caos legato al rinnovo di Inzaghi sta alimentando i dubbi sul futuro del tecnico in biancoceleste. Il mister domenica dopo la gara in casa del Sassuolo ha sottolineato che domani ci sarà il tanto atteso incontro con il presidente Lotito. Stando a quando riporta il Corriere dello Sport, la Lazio sta preparando da tempo la svolta in panchina: potrebbe andare in scena una separazione lacerante. Tra i due c’è aria di addio e il candidato numero 1 alla panchina capitolina è Rino Gattuso: per l’ormai ex allenatore del Napoli è pronto un biennale con opzione 2024.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: