CdS | La costante Lazio: maggio da incubo

Il finale di stagione biancoceleste negli anni ha dimostrato di non essere positivo. Come riporta il Corriere dello Sport; anche nelle stagioni più nelle di Inzaghi il campionato della Lazio è terminato in declino, sempre perdendo. In 16 gare (le ultime 4 di ogni stagione) il bottino laziale è di 8 sconfitte, 4 pari e 4 vittorie. Un dato sicuramente importante, sul quale lavorare e certamente migliorare.

