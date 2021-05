CdS| Mihajlovic si guarda intorno ed aspetta la Lazio, il Bologna attende

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Mihajlovic si starebbe guardando intorno per capire se ci sono altre piazze in cui poter esprimersi, attendendo delle chiamate, quella della Lazio in primis. Dunque, se da una parte il Bologna è sicura di non avere un piano di riserva e di voler puntare nuovamente su Mihajlovic, per quanto riguarda l’allenatore serbo i dubbi sono ancora molti.

