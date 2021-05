Italia, il punto di Ferretti sugli infortunati: “Tutti i giocatori non in perfette condizioni fisiche sono potenzialmente recuperabili”

L’Europeo si avvicina, e l’Italia di Roberto Mancini deve fare i conti con le problematiche fisiche di vari calciatori. In vista di Italia-San Marino, il Team manager Oriali e il Responsabile dell’area medica Ferretti hanno rilasciato delle dichiarazioni. Mentre Oriali ha parlato del riposo dei calciatori in vista della preparazione dell’Europeo, Ferretti ha parlato delle condizioni fisiche dei calciatori italiani: “Verratti e altri giocatori che non sono al massimo, li abbiamo controllati tutti e per nessuno di loro è escluso il recupero: sono tutti potenzialmente recuperabili. Ci prenderemo i giorni che abbiamo a disposizione per fornire all’allenatore il maggior numero di scelte possibili“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: