Lazio Women, Margot Gambarotta: “Sorrido perché abbiamo dimostrato di essere una Squadra”

La stagione della Lazio Women è stata strepitosa, con le biancocelesti che, guidate dalla Morace, hanno raggiunto la promozione in Serie A. Margot Gambarotta, una delle protagoniste di questa stagione, ha scritto su Instagram il proprio pensiero sulla stagione: “Dietro questi sorrisi ci sono stati tanti momenti veramente difficili.. Sudore, lacrime e più di 40 mila km percorsi da sola in macchina. Una stagione che mi ha sicuramente segnata, per svariati motivi. Ora sorrido perché so di aver dato il massimo fino all’ultimo, sorrido perché abbiamo dimostrato di essere una Squadra e ovviamente sorrido perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo! Questa vittoria la dedico a me, perché solo io so realmente quanto è stata dura! Ringrazio chi mi è stato realmente vicino e non c’è bisogno di fare nomi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margot Gambarotta (@la_meg27)

