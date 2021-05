Milan, arriva il primo colpo di mercato: atterrato a Linate il nuovo portiere

Come rivelato da Sportitalia Mike Maignan pochi minuti fa è atterrato a Linate ed è pronto alle visite mediche con il Milan. Il 25 portiere francese, campione di Francia con il Lille, a breve firmerà per il club rossonero, che in attesa di sapere il futuro di Donnarumma si è assicurato il colpo di mercato tra i pali. Per Gianlucadimarzio.com l’operazione si è chiusa grazie a un’intesa di 15 milioni di euro, bonus compresi.

