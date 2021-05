Napoli, parla De Laurentiis: “Già scelto l’allenatore, non sarà Conceicao”

Dopo le voci delle ultime ore, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del prossimo allenatore dei partenopei in un’intervista rilasciata a Maisfutebol.pt. Ecco le sue parole:”È completamente falso. Il nuovo allenatore del Napoli è già stato trovato e lo annunceremo entro una settimana”. Jorge Mendes è un vero amico. Abbiamo avuto diverse conversazioni negli ultimi tre mesi e lui ha proposto tre o quattro allenatori, ma non abbiamo mai avviato alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Sérgio Conceição“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

