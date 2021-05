Nazionale cantanti, il direttore generale Pecchini si dimette a seguito della polemica legata all’esclusione di Aurora Leone

A seguito delle polemiche sollevate dall’esclusione di Aurora Leone, appartenente al gruppo comico The Jackal, dalla partita del Cuore di questa sera con tanto di allontanamento dal tavolo in quanto donna e con diversi membri della Nazionale Cantanti che hanno deciso di prendere posizione, come Eros Ramazzotti, che non prenderà parte all’evento “con questa dirigenza”, il diretto generale della squadra ha deciso di dimettersi. Lo annuncia lui stesso in una nota spiegando: «Mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone». Una mossa che potrebbe, almeno momentaneamente, calmare le acque.

