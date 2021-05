Niente Lazio per Gattuso, è il nuovo allenatore della Fiorentina

Gennaro Gattuso era uno dei nomi pronti a sostituire eventualmente Simone Inzaghi per la panchina della Lazio. Tuttavia, nel pomeriggio sono arrivate nuove notizie e conferme per quanto riguarda il futuro dell’ex allenatore del Napoli. Gattuso è stato scelto da Commisso come nuovo allenatore della squadra toscana, che su Twitter ha dato il benvenuto al nuovo allenatore: “Benvenuto Rino Gattuso“.

